Coppa d’Africa Brahim Diaz e i dubbi sul rigore sbagliato di proposito in Marocco-Senegal

Durante la partita tra Marocco e Senegal, Brahim Diaz è stato coinvolto in un episodio controverso relativo a un rigore sbagliato intenzionalmente. La sua versione dei fatti rimane segreta, e al momento l’atleta ha scelto di non commentare né pubblicamente né sui social. La vicenda solleva interrogativi sulla sua posizione e sulle motivazioni dietro quella decisione, lasciando aperti molti dubbi sulla verità dietro quell’episodio.

La verità la sa solamente lui e chissà se deciderà mai di raccontarla al mondo. Sta di fatto che Brahim Diaz, per il momento, si è chiuso in silenzio anche sui social. L’ex numero 10 del Milan, oggi al Real Madrid e pilastro del Marocco, ha fallito all’ultimo secondo della Coppa d’Africa un calcio di rigore che avrebbe consegnato il trofeo alla sua Nazionale, permettendo di spezzare una maledizione lunga 50 anni. Invece il suo cucchiaio, comodamente parato dal portiere del Senegal Edouard Mendy, ha dato ai Leoni della Teranga la possibilità di giocarsela, e poi vincerla, ai supplementari. Fin qui tutto normale, come è accaduto e forse accadrà altre volte nella storia del calcio, se non fosse che prima di quel penalty a Rabat si è assistito a una serata di straordinaria follia: 20 minuti in cui a perdere è stato solamente il calcio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Perché si dice che Brahim Diaz abbia sbagliato di proposito il rigore in finale di Coppa d’Africa

L’episodio del rigore sbagliato da Brahim Diaz in finale di Coppa d’Africa ha suscitato diverse interpretazioni. Alcuni osservatori e sostenitori di teorie alternative ritengono che il giocatore abbia agito volontariamente. Le opinioni si sono divise, alimentando discussioni e polemiche sul risultato della partita tra Marocco e Senegal, quest’ultimo laureatosi campione.

Coppa d’Africa, follia nel recupero! Rigore Marocco, il Senegal lascia il campo…Poi Brahim Diaz fallisce il cucchiaio. Clamoroso quanto successo

Durante la partita di Coppa d’Africa, un episodio inatteso ha catturato l’attenzione: il rigore per il Marocco e la conseguente uscita del Senegal dal campo, seguiti dal tentativo fallito di Brahim Diaz su calcio di rigore. Un episodio che ha suscitato sorpresa e discussione, evidenziando come anche le situazioni più prevedibili possano riservare colpi di scena imprevedibili.

