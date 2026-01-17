Il 18 gennaio 2026 alle ore 20:00 si svolge la finale della Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco. In questa occasione si affrontano le formazioni ufficiali, con focus su quote e pronostici. La partita rappresenta l’ultimo atto del torneo, con le due squadre guidate da giocatori di rilievo come Mané e Hakimi. Un incontro che chiude una competizione ricca di emozioni e valore sportivo.

Ultimo atto della coppa d’Africa e saranno il Senegal di Mané e il Marocco di Hakimi a giocarsi il trofeo. Per i leoni della Teranga si tratta della terza finale nelle ultime 4 edizioni, ed è arrivata grazie all’uomo più rappresentativo: l’ex Liverpool ha infatti deciso con un tiro rasoterra da fuori area la semifinale contro l’Egitto. Toccherà alla squadra di Thiaw contendere il titolo ai padroni di casa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Senegal-Marocco (Finale Coppa d’Africa, 18-01-2026 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Senegal-Marocco (Coppa d’Africa, 18-01-2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

Il 18 gennaio 2026 alle ore 20:00 si disputa la finale della Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco. Le formazioni si preparano a un match di grande rilievo, con protagonisti giocatori come Mané e Hakimi. In questa guida troverai informazioni su formazioni, quote e pronostici per seguire al meglio l’ultimo atto del torneo.

Senegal-Egitto (Coppa d’Africa, 14-01-2026 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Il 14 gennaio 2026 alle ore 18:00 si affrontano Senegal ed Egitto nelle semifinali della Coppa d’Africa. In questa partita, si confrontano le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, offrendo un’analisi accurata di un match importante per il torneo. Un’occasione per seguire da vicino le strategie e le prestazioni di due tra le nazionali più competitive del continente.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il Marocco per fare la storia dopo 50 anni, il Senegal per riprendersi lo scettro: oggi si assegna la Coppa d’Africa, chi sarà campione continentale I trascinatori delle due finaliste della Coppa d’Africa sono pronti a darsi battaglia dalle 20 italiane. Per S - facebook.com facebook

Marocco o Senegal, l’Africa sceglie la sua regina. Una finale ad alta tensione x.com