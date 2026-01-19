Copenaghen-Napoli in Danimarca omaggio alla cultura partenopea | c'è il caffè sospeso

A Copenaghen, in occasione della partita di Champions League tra i danesi e il Napoli, prende vita un omaggio alla cultura partenopea: il caffè sospeso. Questa tradizione, simbolo di solidarietà e convivialità, si presenta come un gesto semplice ma significativo, capace di unire due realtà diverse attraverso un rito condiviso. Un modo per celebrare l’amicizia tra due città e le rispettive culture, anche fuori dai confini italiani.

