Il Copenaghen ha avviato un'iniziativa di caffè sospeso rivolta ai tifosi del Napoli in trasferta. In collaborazione con il turismo locale, questa iniziativa mira a offrire un gesto di cortesia e solidarietà ai sostenitori partenopei, creando un’atmosfera di accoglienza e condivisione durante la loro visita in città. Un esempio di come lo sport possa unire le comunità attraverso gesti semplici e significativi.

Che i napoletani abbiano il dono dell’ospitalità è risaputo. È piuttosto singolare l’iniziativa di inclusione che il Copenaghen ha predisposto per i tifosi del Napoli. Martedì 20 gennaio, la squadra di Conte scenderà in campo in Danimarca, in una delle città più fredde d’Europa, circa 15 gradi in meno rispetto al capoluogo partenopeo. Ma per accogliere calorosamente i tifosi azzurri, il club danese ha previsto 500 caffè sospesi in 5 locali del centro città. La tradizione napoletana del caffè sospeso consiste nella consumazione di un caffè e nel dono del secondo espresso a uno sconosciuto. Per la gara di Champions sono attesi a Copenaghen 2000 tifosi ospiti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'iniziativa da applausi del Copenaghen: caffè sospeso per i tifosi del Napoli in trasferta

