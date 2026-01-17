Il Caffè Sospeso a Copenaghen | accoglienza speciale per i tifosi del Napoli

Il “Caffè Sospeso” a Copenaghen offre ai tifosi del Napoli un’occasione di incontro e solidarietà, creando un legame tra cultura italiana e danese. In vista della partita di Champions League contro il Copenaghen, questa iniziativa promuove un momento di convivialità e condivisione, rafforzando il senso di comunità tra i sostenitori italiani in trasferta. Un modo semplice per vivere l’esperienza sportiva con un’attenzione speciale alle relazioni sociali.

La trasferta del Napoli in Danimarca in vista dell'impegno di Champions League contro il Copenaghen avrò un sapore particolare, non solo sul piano sportivo ma anche culturale e sociale. Per il match in programma martedì sera nella capitale scandinava, infatti, il club danese e l'ente di promozione turistica cittadina hanno ideato un'iniziativa dedicata ai tifosi partenopei in arrivo in Danimarca: un espresso gratuito ispirato alla tradizione napoletana del "caffè sospeso".

