Il 30 dicembre si terrà la prossima seduta del Consiglio Provinciale di Benevento, convocata dal Presidente Nino Lombardi al termine della Conferenza dei Capigruppo. Un appuntamento importante che segna un momento di confronto e decisione per l’ente provinciale, in programma nella storica cornice della Rocca dei Rettori. Restate aggiornati per scoprire le tematiche all’ordine del giorno e le novità che riguarderanno la provincia.

© Anteprima24.it - Rocca dei Rettori, convocato Consiglio Provinciale per il 30 dicembre

Tempo di lettura: 3 minuti Il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, al termine della Conferenza dei Capigruppo che si è svolta stamani nella Sala Giunta, ha convocato il Consiglio Provinciale in seduta ordinaria in prima convocazione per il giorno 30.12.2025, alle ore 15:00, ed in seconda convocazione per il giorno 31.12.2025, alle ore 11:00 presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori in Benevento per la trattazione del seguente: ORDINE DEL GIORNO 1. Lettura e Approvazione verbali sedute precedenti del 07.10.2025 (dal n. 61 al n. 71). 2. Variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 20252027 (ex art. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

