Lazio in consiglio regionale la surroga di Tiero che però mantiene lo stipendio… Entra Emanuela Zappone

Il Consiglio regionale del Lazio si appresta a surrogare il consigliere Enrico Tiero, arrestato nell’ambito di un’indagine per corruzione. Nonostante la sostituzione, Tiero continuerà a percepire lo stipendio. Nel frattempo, entra Emanuela Zappone, che prenderà il suo posto in aula.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il Consiglio regionale del Lazio è pronto a procedere alla surroga del consigliere Enrico Tiero, arrestato lo scorso 18 ottobre nell’ambito di un’ inchiesta per corruzione. La sostituzione verrà esaminata nella seduta convocata per domani, 16 dicembre, grazie a un’ integrazione all’ordine del giorno che inserisce il punto relativo alla sua sostituzione. Zappone entra in Aula al posto di Tiero. A subentrare sarà Emanuela Zappone, prima dei non eletti nella lista di Fratelli d’Italia e attuale presidente dell’Ente Parco nazionale del Circeo. La surroga le consentirà di assumere, in via provvisoria, tutte le funzioni istituzionali connesse al ruolo di consigliere regionale fino alla cessazione della sospensione di Tiero. Dayitalianews.com

