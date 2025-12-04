Controlli straordinari a Santa Venerina e Zafferana sanzioni per circa settemila euro
Un’intensa attività di controllo straordinario del territorio è stata condotta, nei giorni scorsi, dalla polizia di Stato nel territorio dei comuni di Santa Venerina e Zafferana Etnea. L’azione di controllo è stata coordinata dal commissariato di di Acireale che ha lavorato in sinergia con gli. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
CONTROLLI STRAORDINARI DELLA POLIZIA DI STATO A SANTA VENERINA E ZAFFERANA: 265 PERSONE IDENTIFICATE E SANZIONI PER 7MILA EURO Un’intensa operazione di controllo straordinario del territorio è stata condotta nei giorni scorsi dalla - facebook.com Vai su Facebook
Controlli straordinari a Trento e in Piana Rotaliana - Serata di controlli straordinari, quella di mercoledì 8 ottobre, per i Carabinieri della Compagnia di Trento e per la Polizia Locale della Rotaliana. Come scrive ansa.it
Controlli straordinari dei carabinieri nelle pre-Serre Vibonesi: una misura cautelare, due denunce e sanzioni al Codice della Strada - Fine settimana di intensa attività per i carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno, impegnati in un vasto servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Arena, Dasà, Acquaro e ... Si legge su msn.com