Conte prima di Copenaghen Napoli | Chi fa il calendario deve mettersi la mano sulla coscienza Sugli infortuni…

In vista della partita contro il Copenaghen, Antonio Conte ha commentato la situazione del calendario, sottolineando l’importanza di una riflessione sincera sugli infortuni e sulle scelte organizzative. Il tecnico ha evidenziato la necessità di responsabilità da parte di chi pianifica le gare, evidenziando l’impatto sulla salute dei giocatori e sull’equilibrio della stagione. Un intervento che invita a una maggiore attenzione verso il benessere degli atleti e la gestione degli impegni.

Conte alla vigilia della sfida contro il Copenaghen ha analizzato diversi temi lanciando anche un chiaro allarme sul tema calendari. Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha analizzato il delicato momento della sua squadra in una conferenza stampa carica di spunti, affrontando con la consueta schiettezza i temi caldi che orbitano attorno a Castel Volturno. Dalle defezioni pesanti alla gestione dei nuovi acquisti, il mister non ha usato giri di parole per descrivere le difficoltà del presente. Il primo punto affrontato da Conte riguarda la gestione della rosa, colpita duramente da stop imprevisti.

Antonio Conte nuovo dottore del Napoli Prima della consueta conferenza stampa pre partita, l'allenatore del Napoli è stato avvistato con delle borsette. La sua risposta sul contenuto "Medicine per tutti" #Conte #Napoli #DiMarzio - facebook.com facebook

"Quattro gare in nove giorni, è assurdo" Conte punta il dito contro il calendario fitto prima di Copenhagen-Napoli x.com

