Conte | è la quarta partita in nove giorni Chi fa il calendario dovrebbe passarsi una mano sulla coscienza

Antonio Conte ha commentato la difficile programmazione delle ultime settimane, sottolineando come la sequenza di quattro partite in nove giorni rappresenti un impegno notevole. In conferenza alla vigilia di Copenaghen-Napoli, ha evidenziato le difficoltà legate al calendario, criticando indirettamente chi si occupa della sua organizzazione. Le sue parole sono state riportate anche da Sky Sport, evidenziando l’importanza di analizzare il ritmo serrato delle competizioni.

Antonio Conte in conferenza alla vigilia di Copenaghen-Napoli di Champions League. Queste invece le sue parole a Sky Sport. Tutti questi infortuni sembra che stiate su Scherzi a parte. Che partita si attende da chi c’è. «Sono stato chiaro con i ragazzi, cerchiamo di concentrarci su chi c’è e cerchiamo di trovare sempre delle soluzioni. L’abbiamo fatto anche in questi due giorni in cui abbiamo preparato la partita col Copenaghen. È inevitabile che qualcosina devi cambiare, nell’ultima partita abbiamo perso sia Politano che Rrahmani e Neres continua ad avere problema alla caviglia che non stiamo riuscendo a risolvere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

