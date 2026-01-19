Consegnate cinque nuove vetture al Comando di Polizia Locale di Parma
Questa mattina, in Piazzale Picelli, sono state consegnate cinque nuove vetture al Comando di Polizia Locale di Parma. La cerimonia, alla presenza del Sindaco Michele Guerra, dell’Assessore Francesco De Vanna, del Comandante Varno Maccari e di alcuni agenti, rappresenta un passo importante per il potenziamento delle risorse del corpo di polizia locale, finalizzato a migliorare l’efficienza e la sicurezza sul territorio.
