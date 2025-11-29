Carabinieri consegnate al Comando provinciale le tre nuove targhe Appuntato Allotta
Nella mattinata di oggi, sabato 29 novembre presso il Comando provinciale dei carabinieri di Agrigento, l’intendente di finanza emerito Gaetano Allotta – insignito dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana – ha consegnato personalmente al. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
