Nuovo Comando di Polizia locale | Sinergia e territorio sotto controllo

I 4 sindaci in fascia tricolore, il comandante e gli agenti, la firma in Municipio apposta, è nato il nuovo Comando di Polizia locale Alto Martesana: con Inzago Comune capofila include i comandi di Vaprio d’Adda e dell’ Unione dei Comuni di Basiano e Masate; 14, da ieri, gli agenti in forze al comando di Vincenzo Avila (già in precedenza al vertice dei singoli uffici), e un obiettivo comune: "Quello di assicurare migliore copertura ai territori e di mettere in atto sinergie a favore della cittadinanza. Con una certezza: in materia di sicurezza il “comune singolo” può poco, questa è la sola formula vincente". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuovo Comando di Polizia locale: "Sinergia e territorio sotto controllo"

Scopri altri approfondimenti

Autorizzazione al comando dal 7 gennaio. Intanto scade l'interpello per il nuovo dirigente all'ambiente - facebook.com Vai su Facebook

Nuovo comando dei vigili del fuoco della Bat a Barletta, aggiudicato l'appalto per i lavori Vai su X

Nuovo comando di polizia locale: "Sinergia e territorio sotto controllo" - I 4 sindaci in fascia tricolore, il comandante e gli agenti, la firma in Municipio apposta, è nato il nuovo Comando di Polizia locale Alto Martesana: con Inzago Comune capofila include i comandi di Va ... Riporta msn.com

Vincenzo Parisi è il nuovo agente di Polizia Locale di San Vittore Olona - L’agente Parisi è operativo dal 1° dicembre e rientra stabilmente nell’organico del Comune ... Secondo legnanonews.com

Due nuovi agenti rafforzano l’organico della Polizia Locale - L’organico della Polizia Locale Terre e Fiumi si è rafforzato, grazie all’arrivo dei due nuovi agenti Cora Felletti e Samuele Galluccio, che accompagnati dal comandante del Corpo Giulio Sinchetto e da ... Riporta msn.com

Cambio al vertice della Polizia locale di Lignano: assume il comando Flavio Lucio Rossio - Rossio, milanese di origine, proviene dall’area partenopea e conclude l’incarico svolto a Procida per assumere la guida del comando lignanese, subentrando al commissario capo Alessandro Bortolussi, ... Lo riporta nordest24.it

Polizia locale, cambio al vertice a Recanati: il comandante è Nicolas Fulvi. Il sindaco Emanuele Pepa: «Giovane e dinamico» - RECANATI Cambio della guardia al comando della polizia locale di Recanati: arriva Nicolas Fulvi. Segnala corriereadriatico.it

Imola, riorganizzazione della polizia locale: un distaccamento autonomo per Dozza - La polizia locale del Nuovo Circondario ora ha un distaccamento autonomo a Toscanella di Dozza. Come scrive corriereromagna.it