Confcommercio incontro sulle novità fiscali per le imprese

Confcommercio organizza un incontro dedicato alle novità fiscali per le imprese e i professionisti nel 2026. Durante l’evento, verranno analizzate la legge di bilancio e le principali disposizioni fiscali in vigore. L’appuntamento si terrà martedì 20 gennaio presso la sede di Confcommercio Milano, in corso Venezia 47, sala Colucci, alle ore 9. Un’occasione per aggiornarsi sulle recenti novità normative.

Incontro sulle " Novità fiscali per le imprese e i professionisti nell'anno 2026. Legge di bilancio e altre disposizioni fiscali " questo martedì 20 gennaio in Confcommercio Milano (corso Venezia 47, sala Colucci, ore 9.30 – MM1 Palestro), riservato gli operatori del terziario, gratuito in presenza fino ad esaurimento dei posti disponibili e online con registrazione, è aperto a tutte le imprese e ai professionisti per avere informazioni e approfondimenti tecnici", decima edizione dell'iniziativa organizzata dalla Direzione Servizi Tributari di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. Numerosi gli argomenti approfonditi nel corso del convegno ( qui il programma ): novità in materia di Irpef (aliquote, imposte sostitutive su aumenti contrattuali, premi di produttività e trattamenti accessori, buoni pasto, detrazione lavori edilizi ecc. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

