Novità fiscali nello sport | ciclo di incontri organizzato da Confcommercio
Pisa, 5 novembre 2025 – Una serie di incontri dedicati all'approfondimento delle novità fiscali che interesseranno il mondo sportivo: è questo il programma della nuova iniziativa del gruppo ConfSport Confcommercio Pisa. “Siamo lieti di inaugurare questo ciclo di incontri dedicato alle associazioni e società sportive dilettantistiche del territorio, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per affrontare con consapevolezza le evoluzioni normative e gestionali del settore” commenta il residente ConfSport Confcommercio Pisa Luca Mattonai.“La prima tappa, il 14 novembre a Pisa alle 14.30 presso il Comune di Pisa (all’interno della Sala delle Baleari), rappresenterà un momento di confronto e formazione, reso possibile grazie alla collaborazione con le istituzioni locali e il contributo di professionisti qualificati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Nuovo sistema di detrazioni e agevolazioni fiscali dal 2026! Quando parliamo di IRPEF la nostra attenzione viene spesso attirata solo dalle novità sulle aliquote ma occorre prestazione attenzione: dal 2026 cambieranno anche altri aspetti fondamentali per l - facebook.com Vai su Facebook
Novità fiscali nello sport: ciclo di incontri organizzato da Confcommercio - Pisa, 5 novembre 2025 – Una serie di incontri dedicati all'approfondimento delle novità fiscali che interesseranno il mondo sportivo: è questo il programma della nuova iniziativa del gruppo ConfSport ... Secondo lanazione.it