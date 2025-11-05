Novità fiscali nello sport | ciclo di incontri organizzato da Confcommercio

Pisa, 5 novembre 2025 – Una serie di incontri dedicati all'approfondimento delle novità fiscali che interesseranno il mondo sportivo: è questo il programma della nuova iniziativa del gruppo ConfSport Confcommercio Pisa. “Siamo lieti di inaugurare questo ciclo di incontri dedicato alle associazioni e società sportive dilettantistiche del territorio, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per affrontare con consapevolezza le evoluzioni normative e gestionali del settore” commenta il residente ConfSport Confcommercio Pisa Luca Mattonai.“La prima tappa, il 14 novembre a Pisa alle 14.30 presso il Comune di Pisa (all’interno della Sala delle Baleari), rappresenterà un momento di confronto e formazione, reso possibile grazie alla collaborazione con le istituzioni locali e il contributo di professionisti qualificati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

