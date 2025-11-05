Le novità fiscali nello sport | Confcommercio organizza un ciclo di incontri

Pisatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serie di incontri dedicati all'approfondimento delle novità fiscali che interesseranno il mondo sportivo: è questo il programma della nuova iniziativa del gruppo ConfSport Confcommercio Pisa.“Siamo lieti di inaugurare questo ciclo di incontri dedicato alle associazioni e società sportive. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Confcommercio, in un convegno a Roma proposte detrazioni fiscali a sostegno delle attività culturali - ROMA (ITALPRESS) – Misure fiscali selettive a sostegno della spesa culturale familiare, con particolare attenzione all’acquisto di libri e ai biglietti per spettacoli dal vivo. Come scrive msn.com

