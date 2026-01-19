Concorso PNRR3 docenti secondaria al via la PROVA ORALE Ecco dove AGGIORNATO

È stato annunciato l’avvio delle prove orali del concorso PNRR3 per i docenti della scuola secondaria, secondo quanto previsto dal DDG n. 29392025. Dopo la formazione delle commissioni e l’estrazione della lettera di avvio, le prove possono essere ufficialmente effettuate, comprese le eventuali prove pratiche per alcune classi di concorso. Restano da seguire eventuali aggiornamenti ufficiali e dettagli specifici sulle modalità di svolgimento.

Concorso docenti secondaria bandito con DDG n. 29392025: al via le prove orali. Laddove sono state formate le commissioni e proceduto all’estrazione della lettera di avvio, si può formalmente dare avvio alle prove orali (e pratiche per le classi di concorso che le prevedono). Sardegna A026 – 04022026: estrazione della traccia per lo svolgimento della prova orale; – 05022026: inizio prove orali Le prove proseguiranno fino al 2002 2026. Sardegna: 09022026: estrazione della traccia per lo svolgimento della prova orale; – 10022026: inizio prove orali Le prove proseguiranno fino al 1003 2026. Lazio e Abruzzo prova pratica e orale Prova pratica 30 gennaio 2026.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso PNRR3 docenti secondaria, al via la PROVA ORALE per le classi A026, A028, B016, AM30. Ecco dove [AGGIORNATO]

È stato avviato il concorso PNRR3 per i docenti della secondaria, con le prove orali per le classi A026, A028, B016 e AM30. Dopo la formazione delle commissioni e l’estrazione delle lettere di avvio, le prove possono essere ufficialmente svolte. Questa procedura, prevista dal DDG n. 29392025, rappresenta un passo importante nel percorso di selezione dei candidati. Ecco le informazioni aggiornate sulle date e modalità di svolgimento.

Concorso PNRR3 docenti secondaria, al via la PROVA ORALE. Arrivano le convocazioni [AGGIORNATO]

È stato avviato il concorso PNRR3 per i docenti della scuola secondaria, con l'inizio delle prove orali. Dopo la formazione delle commissioni e l’estrazione delle lettere di avvio, si procede ufficialmente con le valutazioni orali e pratiche, secondo quanto previsto dal DDG n. 29392025. Questo aggiornamento fornisce informazioni chiare sulle modalità di svolgimento delle fasi di selezione, consentendo ai candidati di conoscere lo stato attuale del concorso.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Concorso docenti PNRR3, Sì o No alla prova orale: l’esito è definitivo? Scioglimento riserva potrebbe cambiare i voti minimi? - 2939/2025 per la scuola secondaria: in questi giorni i candidati che hanno conseguito almeno 70/100 alla prova scri ... orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3: la prova orale

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria e DDD n. 2939/2025 per la scuola secondaria: in questi giorni i candidati che hanno conseguito almeno 70/100 alla prova scritta ricevono comunicazione attraverso l'USR di rifer x.com

Concorso Scuola Pnrr3 - facebook.com facebook