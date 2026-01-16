Concorso PNRR3 docenti secondaria al via la PROVA ORALE Arrivano le convocazioni AGGIORNATO

È stato avviato il concorso PNRR3 per i docenti della scuola secondaria, con l'inizio delle prove orali. Dopo la formazione delle commissioni e l’estrazione delle lettere di avvio, si procede ufficialmente con le valutazioni orali e pratiche, secondo quanto previsto dal DDG n. 2939/2025. Questo aggiornamento fornisce informazioni chiare sulle modalità di svolgimento delle fasi di selezione, consentendo ai candidati di conoscere lo stato attuale del concorso.

Concorso docenti secondaria bandito con DDG n. 29392025: al via le prove orali. Laddove sono state formate le commissioni e proceduto all’estrazione della lettera di avvio, si può formalmente dare avvio alle prove orali (e pratiche per le classi di concorso che le prevedono). A028 Sardegna – 04 febbraio 2026: estrazione della traccia per lo svolgimento della prova orale;– 05 febbraio 2026: inizio prove oraleLe prove orali proseguiranno fino al 26 marzo 2026– 31 marzo 2026: svolgimento prova pratica La convocazione viene inviata dalla commissione almeno 15 giorni prima rispetto la data della prova. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

