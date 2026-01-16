Concorso PNRR3 docenti secondaria al via la PROVA ORALE per le classi A026 A028 B016 AM30 Ecco dove AGGIORNATO

È stato avviato il concorso PNRR3 per i docenti della secondaria, con le prove orali per le classi A026, A028, B016 e AM30. Dopo la formazione delle commissioni e l’estrazione delle lettere di avvio, le prove possono essere ufficialmente svolte. Questa procedura, prevista dal DDG n. 2939/2025, rappresenta un passo importante nel percorso di selezione dei candidati. Ecco le informazioni aggiornate sulle date e modalità di svolgimento.

Concorso docenti secondaria bandito con DDG n. 29392025: al via le prove orali. Laddove sono state formate le commissioni e proceduto all'estrazione della lettera di avvio, si può formalmente dare avvio alle prove orali (e pratiche per le classi di concorso che le prevedono). AM30 Sardegna – 02 febbraio 2026: estrazione della traccia per lo svolgimento della prova orale;– 03 febbraio 2026: inizio prove oraleLe prove orali proseguiranno fino al 06 febbraio 2026– 09 febbraio 2026: inizio prove pratiche.Le prove pratiche proseguiranno fino al 20 febbraio 2026 A028 Sardegna – 04 febbraio 2026: estrazione della traccia per lo svolgimento della prova orale;– 05 febbraio 2026: inizio prove oraleLe prove orali proseguiranno fino al 26 marzo 2026– 31 marzo 2026: svolgimento prova pratica La convocazione viene inviata dalla commissione almeno 15 giorni prima rispetto la data della prova.

