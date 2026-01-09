Concorso infanzia e primaria PNRR3 arrivano le convocazioni prova orale AGGIORNATO con Puglia

Sono state pubblicate le prime convocazioni per la prova orale del concorso DDG n. 2398/2025, riservato alla scuola dell'infanzia e primaria, nell'ambito del PNRR3. Le convocazioni sono inviate ai candidati che hanno superato il voto minimo e sono ammessi alla fase orale. Questa comunicazione rappresenta un passo importante nel percorso di selezione, con aggiornamenti anche per la regione Puglia.

