Concorso infanzia e primaria PNRR3 arrivano le convocazioni prova orale AGGIORNATO con Puglia
Sono state pubblicate le prime convocazioni per la prova orale del concorso DDG n. 2398/2025, riservato alla scuola dell'infanzia e primaria, nell'ambito del PNRR3. Le convocazioni sono inviate ai candidati che hanno superato il voto minimo e sono ammessi alla fase orale. Questa comunicazione rappresenta un passo importante nel percorso di selezione, con aggiornamenti anche per la regione Puglia.
Convocazioni concorso DDG n. 23982025: arrivate le prime convocazioni per la prova orale. La convocazione viene inviata a coloro che hanno raggiunto il voto minimo rientrando nel gruppo degli ammessi alla prova orale. L'articolo Concorso infanzia e primaria PNRR3, arrivano le convocazioni prova orale. AGGIORNATO con Puglia . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Concorso infanzia e primaria PNRR3, arrivano le convocazioni prova orale. Dal 19 gennaio [IN AGGIORNAMENTO]
Leggi anche: Concorso docenti PNRR3: prime convocazioni prova orale infanzia e primaria dal 19 gennaio. Per la secondaria tutto tace [LO SPECIALE]
Concorso infanzia e primaria PNRR3, convocazioni prova orale. Dal 19 gennaio in Lombardia, dal 20 in Lazio [IN AGGIORNAMENTO]; Concorso docenti PNRR 3: prove orali tra problemi e ritardi. Si riuscirà davvero a concludere per settembre?; Concorso docenti PNRR3, Infanzia e Primaria: voti minimi prova orale [Aggiornato al 7 Gennaio 2026]; Esempi domande prova orale Concorso PNRR 3 Docenti.
Concorso docenti PNRR3, numero candidati ammessi alla prova orale infanzia e primaria. In alcuni casi posti già vuoti - La prova scritta è stata svolta lo scorso 27 novembre, ... orizzontescuola.it
Esempi domande prova orale Concorso PNRR 3 Docenti - La prova orale del concorso PNRR 3 per docenti prevede domande disciplinari estratte dai candidati al momento dell'esame. ticonsiglio.com
Concorso infanzia e primaria PNRR3, convocazioni prova orale. Dal 19 gennaio in Lombardia, dal 20 in Lazio [IN AGGIORNAMENTO] - La convocazione viene inviata a coloro che hanno raggiunto il voto minimo rientrando nel gruppo degli ammessi ... orizzontescuola.it
Concorso docenti PNRR3: tutto sulla prova orale
Orale concorso Infanzia/Primaria Webinar 16 gennaio Link nel primo commento - facebook.com facebook
Concorso docenti PNRR3: voto minimo per infanzia 70, primaria 74. Ecco il punteggio per l'accesso. USR Molise è il primo USR a pubblicare il voto minimo di accesso alla prova orale del concorso docenti DDG n. 2938/2025. x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.