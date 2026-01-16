Concorso infanzia e primaria PNRR3 arrivano le convocazioni prova orale AGGIORNATO con Calabria

Sono state pubblicate le prime convocazioni per la prova orale del concorso DDG n. 2398/2025, relativo al concorso infanzia e primaria PNRR3. Le convocazioni sono inviate ai candidati che hanno ottenuto il punteggio minimo e sono inseriti nel gruppo degli ammessi. La comunicazione include anche aggiornamenti per la regione Calabria. Restate aggiornati per ulteriori dettagli e istruzioni sulla procedura.

Convocazioni concorso DDG n. 23982025: arrivate le prime convocazioni per la prova orale. La convocazione viene inviata a coloro che hanno raggiunto il voto minimo rientrando nel gruppo degli ammessi alla prova orale. • la durata massima di 30 minuti, fermi restando eventuali tempi aggiuntivi e ausili di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n.104, e al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9 novembre 2021. • la risposta a quesiti estratti a sorte, per accertare le competenze disciplinari;• una lezione simulata su argomento assegnato 24 ore prima mediante estrazione (il candidato potrebbe non essere presente, in questo caso sarà la commissione a estrarre la prova e a comunicarla al candidato per mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso);• valutazione della capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (che determinerà l'idoneità o meno all'insegnamento della lingua inglese per i candidati che non ne sono in possesso);• valutazione della capacità di progettazione didattica con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali.

