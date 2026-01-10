Tre sindaci al fianco degli operai della Comunità montana | 8 mesi di lavoro 2 stipendi Vergognoso

Tre sindaci di Conca della Campania, Galluccio e San Pietro Infine si schierano al fianco degli operai della Comunità Montana Monte Santa Croce, denunciando un grave ritardo nei pagamenti. Con otto mesi di lavoro e due stipendi ancora non corrisposti, sottolineano la gravità della situazione e chiedono interventi immediati. Una presa di posizione decisa e senza mezzi termini, volta a tutelare i diritti dei lavoratori.

