Tre sindaci al fianco degli operai della Comunità montana | 8 mesi di lavoro 2 stipendi Vergognoso

Da casertanews.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre sindaci di Conca della Campania, Galluccio e San Pietro Infine si schierano al fianco degli operai della Comunità Montana Monte Santa Croce, denunciando un grave ritardo nei pagamenti. Con otto mesi di lavoro e due stipendi ancora non corrisposti, sottolineano la gravità della situazione e chiedono interventi immediati. Una presa di posizione decisa e senza mezzi termini, volta a tutelare i diritti dei lavoratori.

Una presa di posizione dura, netta e senza sconti. I sindaci di Conca della Campania, Galluccio e San Pietro Infine hanno espresso piena solidarietà agli operai della Comunità Montana Monte Santa Croce, denunciando una situazione definita “gravissima e vergognosa”. Secondo quanto dichiarato, i. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

