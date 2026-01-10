Tre sindaci al fianco degli operai della Comunità montana | 8 mesi di lavoro 2 stipendi Vergognoso
Tre sindaci di Conca della Campania, Galluccio e San Pietro Infine si schierano al fianco degli operai della Comunità Montana Monte Santa Croce, denunciando un grave ritardo nei pagamenti. Con otto mesi di lavoro e due stipendi ancora non corrisposti, sottolineano la gravità della situazione e chiedono interventi immediati. Una presa di posizione decisa e senza mezzi termini, volta a tutelare i diritti dei lavoratori.
Una presa di posizione dura, netta e senza sconti. I sindaci di Conca della Campania, Galluccio e San Pietro Infine hanno espresso piena solidarietà agli operai della Comunità Montana Monte Santa Croce, denunciando una situazione definita “gravissima e vergognosa”. Secondo quanto dichiarato, i. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: I tre operai al lavoro a Palazzo Chigi senza casco e imbracature
Leggi anche: Tre operai al lavoro a Palazzo Chigi senza casco e imbracature: esplode la polemica
Napoli, tre operai morti per il crollo di un montacarichi - Sono precipitati durante un intervento di ristrutturazione in un edificio all’angolo tra via Domenico Fontana e via San Giacomo dei Capri. lettera43.it
Napoli, incidente sul lavoro al Rione Alto: cestello montacarichi si ribalta, morti tre operai: ecco i nomi - Tre operai hanno perso la vita nel crollo di un cestello in una palazzina privata al Vomero. ilmattino.it
L’associazione ambientalista si schiera al fianco dei sindaci di Polia, Filadelfia, Maierato e Monterosso contro il progetto di una società altoatesina: «Piloni alti 200 metri non sono compatibili con l’Oasi dell’Angitola e il Parco regionale» - facebook.com facebook
Il sindaco Lepore si schiera al fianco dei manifestanti in Iran x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.