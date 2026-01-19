Commercio Andreani Uiltucs | Bene Ancc-Coop su chiusure domenicali sì a confronto

L’associazione Uiltucs, attraverso le parole di Andreani, commenta positivamente le valutazioni di Ancc-Coop sulle chiusure domenicali nel commercio. La riduzione delle aperture domenicali rappresenta un obiettivo condiviso, volto a favorire un equilibrio tra esigenze di mercato e benessere dei lavoratori. Un confronto tra le parti, dunque, si configura come un passo importante verso soluzioni sostenibili e responsabili nel settore commerciale.

(Adnkronos) – Le valutazioni di Ancc-Coop, sulle aperture domenicali nel commercio sono "lungimiranti, la riduzione del numero delle domeniche di apertura è obiettivo da sempre perseguito dalla Uiltucs. Consideriamo la liberalizzazione avvenuta col Governo Monti profondamente sbagliata". Così, con AdnkronosLabitalia, Paolo Andreani, segretario generale della Uiltucs, il sindacato di categoria del commercio, ha commentato le.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Chiusure domenicali, Confesercenti: "Tema complesso: scelte imprenditoriali non estendibili a tutto il commercio"

Le chiusure domenicali nel commercio sono un tema complesso che coinvolge molteplici aspetti. Mirco Pari, direttore di Confesercenti Rimini, sottolinea l’importanza di affrontare la questione con attenzione, evitando soluzioni generalizzate e proponendo un’analisi equilibrata. È fondamentale riconoscere che le scelte imprenditoriali non sono applicabili indistintamente a tutto il settore, richiedendo un approccio realistico e responsabile.

Chiusure domenicali, Confesercenti: "Tema complesso: scelte imprenditoriali non estendibili a tutto il commercio"

Le chiusure domenicali nel settore commerciale sono un tema complesso, che richiede analisi attente e bilanciate. Mirco Pari, direttore di Confesercenti Rimini, sottolinea l’importanza di evitare semplificazioni e di considerare le diverse realtà del commercio. È fondamentale mantenere un approccio realistico e prudente, riconoscendo che le scelte imprenditoriali non possono essere estese uniformemente a tutto il settore.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Commercio, Andreani (Uiltucs): "Bene Ancc-Coop su chiusure domenicali, sì a confronto" - Coop, sulle aperture domenicali nel commercio sono "lungimiranti, la riduzione del numero delle domeniche di apertura è obiettivo da sempre perseguito dalla Uiltucs. adnkronos.com