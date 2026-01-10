Chiusure domenicali Confesercenti | Tema complesso | scelte imprenditoriali non estendibili a tutto il commercio

Le chiusure domenicali nel settore commerciale sono un tema complesso, che richiede analisi attente e bilanciate. Mirco Pari, direttore di Confesercenti Rimini, sottolinea l’importanza di evitare semplificazioni e di considerare le diverse realtà del commercio. È fondamentale mantenere un approccio realistico e prudente, riconoscendo che le scelte imprenditoriali non possono essere estese uniformemente a tutto il settore.

Sul dibattito riaperto in questi giorni sulle chiusure domenicali della grande distribuzione, Mirco Pari, direttore di Confesercenti della provincia di Rimini, invita a mantenere un approccio realistico e prudente, evitando semplificazioni e soluzioni che rischiano di non produrre benefici per il.

