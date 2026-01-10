Chiusure domenicali Confesercenti | Tema complesso | scelte imprenditoriali non estendibili a tutto il commercio
Le chiusure domenicali nel commercio sono un tema complesso che coinvolge molteplici aspetti. Mirco Pari, direttore di Confesercenti Rimini, sottolinea l’importanza di affrontare la questione con attenzione, evitando soluzioni generalizzate e proponendo un’analisi equilibrata. È fondamentale riconoscere che le scelte imprenditoriali non sono applicabili indistintamente a tutto il settore, richiedendo un approccio realistico e responsabile.
Sul dibattito riaperto in questi giorni sulle chiusure domenicali della grande distribuzione, Mirco Pari, direttore di Confesercenti della provincia di Rimini, invita a mantenere un approccio realistico e prudente, evitando semplificazioni e soluzioni che rischiano di non produrre benefici per il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Festività 2026, l'appello di Confesercenti Angri: "Sosteniamo il commercio locale"
Leggi anche: Assemblea Confesercenti: "Il commercio non cresce. Si usi la tassa di soggiorno"
Chiusure domenicali nel commercio, la Filcams Cgil Forlì-Cesena: “Scelta di buonsenso, sono una necessità oggettiva per i lavoratori” - Cesena approva l’idea attraverso una nota della segretaria Mirela Koroveshi: “Accogliamo ... corriereromagna.it
Chiusure dei negozi, in pochi fanno la spesa la domenica - Con lo stop sarebbe più facile attirare anche nuovi dipendenti ... msn.com
Decisamente il tema delle chiusure domenicali dei centri commerciali suscita molta attenzione. - facebook.com facebook
Chiusure domenicali dei supermercati. CGIL: non è solo questione di risparmio ultima-ora/chiusure-domenicali-dei-supermercati-cgil-non-e-solo-questione-di-risparmio via @newsrimini x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.