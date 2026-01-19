Scopri come era la Basilica di Vitruvio 2.000 anni fa attraverso una video ricostruzione basata sui ritrovamenti archeologici. Realizzata dal professor Paolo Clini dell’Università Politecnica delle Marche, questa rappresentazione offre un’immagine fedele e dettagliata del sito storico di Fano, contribuendo alla comprensione del patrimonio architettonico dell’antichità.

La ricostruzione della Basilica scoperta a Fano, sulla base dei ritrovamenti, realizzata dal professor Paolo Clini dell'Università Politecnica delle Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Com'era la Basilica di Vitruvio 2mila anni fa: la video ricostruzione

La Basilica di Vitruvio emerge dagli scavi a Fano. Il ministro Giuli: “Scoperta storica attesa da 2mila anni”A Fano sono stati rinvenuti i resti della Basilica di Vitruvio, una scoperta di grande importanza storica.

La Basilica di Vitruvio emerge durante gli scavi a Fano, il ministro Giuli in videocollegamento: “Scoperta storica, attesa da 2mila anni”Durante gli scavi a Fano, sono stati rinvenuti i resti della Basilica di Vitruvio, una scoperta di grande importanza storica.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Il Santo com’era: rappresentazioni della Basilica attraverso i secoli - Raccontare l’evoluzione della fabbrica della basilica di Sant’Antonio e del convento dal Rinascimento all’età contemporanea attraverso libri antichi, disegni, dipinti, vedute e incisioni e persino ... exibart.com

#Fano Dopo 2 mila anni riemergono i resti della basilica di #Vitruvio: edificio di cui conosciamo l'esistenza grazie agli scritti del famoso architetto romano del 1 secolo a.C. Nel corso dei secoli sono state avviate molte campagne di scavo e ora il ritrovamento - facebook.com facebook

#Fano Dopo 2mila anni riemergono i resti della basilica di #Vitruvio, edificio di cui conosciamo l'esistenza grazie agli scritti del famoso architetto romano del 1 secolo a.C. Dopo molte campagne di scavo, il ritrovamento di grandi colonne lascia ben sperare x.com