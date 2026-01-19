Come preparare le scuole a nuove pandemie crisi climatiche e guerre Il documento dell’Unione europea

Il documento dell’Unione europea propone strumenti e strategie per rafforzare le scuole italiane e europee nella gestione di future pandemie, crisi climatiche e conflitti. L’obiettivo è sviluppare sistemi educativi più resilienti, capaci di adattarsi rapidamente alle emergenze, garantendo continuità e sicurezza. Una preparazione condivisa che mira a migliorare la risposta e la tutela degli studenti, insegnanti e staff in situazioni di crisi impreviste.

Negli ultimi anni, le scuole europee si sono trovate ad affrontare crisi senza precedenti. Dalla pandemia alle emergenze climatiche, fino alle tensioni geopolitiche, il settore dell’istruzione è stato costretto a rispondere in tempi rapidi a eventi che hanno messo sotto pressione sistemi organizzativi già fragili. In questo contesto, la Commissione europea ha promosso un documento strategico dal titolo "Leading through uncertainty: a model for effective school leadership in times of crisis", che propone un approccio sistemico alla leadership scolastica durante le crisi. L'articolo Come preparare le scuole a nuove pandemie, crisi climatiche e guerre.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Trump, parole brutali per l’Unione Europea. Il documento appena pubblicato Cipro, isola divisa al centro delle nuove sfide dell’Unione europea

