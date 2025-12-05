Trump parole brutali per l’Unione Europea Il documento appena pubblicato

Nel documento viene anche rivista radicalmente la posizione degli Stati Uniti rispetto all’NATO: Trump chiede di “porre fine alla percezione, e prevenire la realtà, della Nato come alleanza in perpetua espansione”. La strategia esprime preoccupazione per un futuro in cui certi Paesi membri — a suo dire — potrebbero, nel giro di decenni, avere una composizione demografica non più “europea”, mettendo in discussione la natura stessa dell’Alleanza. Questo implica una ridefinizione delle relazioni transatlantiche: l’aiuto e gli impegni americani verso gli alleati saranno subordinati a condizioni stringenti, legate al controllo di infrastrutture strategiche, alla riduzione dell’influenza di forze esterne e all’acquisto di asset considerati critici. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it