Un collaboratore scolastico è stato indagato per aver coinvolto otto alunne minorenni in comportamenti inappropriati, tra cui contatti fisici e adescamenti, in ambienti isolati all’interno della scuola. Le indagini stanno approfondendo la dinamica degli episodi e le responsabilità, con l’obiettivo di tutelare le vittime e garantire un’adeguata risposta alle accuse.

Ha indotto otto alunne minorenni a subire molestie consistite in contatti fisici: abbracci forzati, baci sulle guance e sul collo e adescamento, trattenendo le minori in luoghi isolati della scuola (aula magna, antibagni) e approfittando del suo ruolo di collaboratore scolastico. Una serie di episodi che hanno portato oggi all’applicazione di misure cautelari nei confronti del 28enne, in servizio presso un Istituto Comprensivo della bassa reggiana. Le confessioni delle alunne ai docenti L’indagine è partita da una denuncia presentata presso la Stazione dei Carabinieri di Castelnuovo di Sotto, a seguito delle confidenze fatte dalle alunne ai propri docenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Collaboratore scolastico indagato per molestie su 8 alunne

Abusi su 8 alunne minorenni in corridoio e in bagno: indagato un collaboratore scolastico

Un collaboratore scolastico è attualmente sotto indagine per presunti abusi su otto alunne minorenni, avvenuti tra ottobre e novembre 2025. Le accuse riguardano comportamenti come abbracci forzati, baci e adescamenti, spesso in spazi isolati della scuola, tra cui corridoi e bagni. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza e tutela degli studenti all’interno dell’istituto.

"Atti sessuali sulle alunne", indagato giovane collaboratore scolastico

Un giovane collaboratore scolastico di Castelnovo Sotto è sotto inchiesta per presunti atti sessuali su otto alunne minorenni. L’indagato avrebbe utilizzato il suo ruolo per adescare e trattenere le studentesse in ambienti isolati della scuola, come l’aula magna e gli antibagni. L’indagine si concentra su comportamenti ritenuti inappropriati e sulla tutela delle minori coinvolte.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Collaboratore scolastico indagato per molestie su 8 alunne - Il 28enne, sfruttando i momenti di minor sorveglianza nei corridoi, ha indotto le minori a subire contatti fisici, baci sul collo e abbracci forzati, arrivando in alcuni casi a sollevarle di peso o a ... gazzettadelsud.it