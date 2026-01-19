Federica Torzullo il marito resta in silenzio durante l' interrogatorio Ha cercato di fare a pezzi e bruciare il corpo della moglie

Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, ha scelto di non rispondere durante l’interrogatorio, mantenendo il silenzio. È accusato di omicidio e occultamento di cadavere, con le indagini che si concentrano sui dettagli delle sue azioni e sulla presunta volontà di distruggere il corpo della moglie. La vicenda solleva questioni sulla dinamica dell’accaduto e sulle responsabilità coinvolte.

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, accusato di omicidio e occultamento di cadavere. L'uomo è rimasto in silenzio davanti al procuratore Alberto Liguori e al pm titola dell'indagine. Per gli inquirenti siamo, comunque, di fronte ad un delitto di «particolare ferocia». Le indagini Al momento chi indaga sta cercando di ricostruire le ultime ore di vita della donna e in particolare la dinamica dell'omicidio e l'arma utilizzata. Risposte in questo senso arriveranno dall'autopsia che si svolgerà domani pomeriggio. «Colpita al volto e altre parti del corpo, difficile riconoscerlo», queste le parole di Liguori durante la trasmissione Ore 14. 🔗 Leggi su Leggo.it

Il caso di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara Sabazia, ha suscitato grande attenzione per la brutalità dell’evento e le circostanze drammatiche che lo circondano. La vicenda evidenzia come un rapporto familiare possa degenerare in tragedia, con dettagli inquietanti come il tentativo del marito di bruciare il corpo. Un episodio che ha scosso la comunità e riaperto il dibattito sulla violenza domestica.

Federica Torzullo è stata trovata senza vita in un campo vicino alla proprietà del marito, i cui vestiti sono stati rinvenuti sul luogo. Questa mattina, i carabinieri sono intervenuti per un'ispezione approfondita, avviando le indagini con l'ausilio di esperti e scavando in un'area specifica. La vicenda è oggetto di indagine, con l'uomo sotto interrogatorio per chiarire le circostanze della morte.

