Frana sulla Faentina manda in tilt il traffico tra il Mugello e Firenze

Una frana sulla strada Faentina ha provocato disagi significativi al traffico tra il Mugello e Firenze. L’incidente ha causato rallentamenti e blocchi, rendendo difficile il rientro al lavoro dopo le festività dell’Epifania per molti pendolari. La situazione rimane complessa mentre le squadre sono al lavoro per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza degli utenti.

FIRENZE – Il ritorno al lavoro dopo le festività dell’Epifania si è trasformato in un mercoledì nero per migliaia di automobilisti e pendolari tra il Mugello e il capoluogo toscano. Dalla serata di ieri (6 gennaio) la strada regionale 302 Faentina è completamente bloccata in località Pian del Mugnone, nel territorio di Fiesole, a causa di una frana improvvisa che ha invaso la carreggiata al chilometro 5+100. Lo smottamento di terra e detriti, innescato con ogni probabilità dalle recenti e insistenti piogge, ha imposto la chiusura totale dell’arteria in entrambe le direzioni, tagliando di fatto uno dei collegamenti principali tra la vallata del Mugnone e Firenze. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Neve Alto Mugello, treni: circolazione sospesa sulla Faentina, fra Borgo San Lorenzo e Marradi Leggi anche: Fiesole, frana sulla Faentina a Pian del Mugnone Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Viabilità in tilt tra Firenze e il Mugello: frane, ghiaccio e deviazioni bloccano strade e trasporti. Maltempo: piccola frana sulla via Trionfale, senso unico alternato per un brevissimo tratto e traffico subito in tilt - Una piccola frana causata dal maltempo ha mandato ieri in tilt il traffico sulla via Trionfale, in entrambi i sensi di marcia, all'altezza del San Filippo Neri. msn.com

Via Faentina è chiusa da stamattina - 7 gennaio 2026- in entrambi i sensi all’altezza di Pian di Mugnone a causa di una frana. Le transenne sono state messe all’intersezione con Via di Fonte Lucente. Secondo quanto fa sapere la Città Metropolitana di Firenz - facebook.com facebook

A causa di una frana in località Pian del Mugnone, nel Comune di Fiesole, la SR 302 Faentina è chiusa al chilometro 5+100 in entrambe le direzioni Per info sulla viabilità scarica l’app IF: comune.firenze.it/app/if-infomob… #Viabilià @ProtCivileRT x.com

