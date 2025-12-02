“Il tatuaggio non resta sulla pelle. Finisce nei linfonodi”. È la conclusione, inquietante, a cui è arrivato l’ Istituto di Ricerca in Biomedicina (IRB) di Bellinzona. Lo studio, realizzato su cavie animali, ha dimostrato che i pigmenti iniettati nel derma migrano lungo i vasi linfatici e si accumulano nei linfonodi, le stazioni chiave del nostro sistema immunitario. Di fatto, le particelle di inchiostro vengono intercettate dai macrofagi – le cellule deputate a “ripulire” i tessuti – che però non riescono a degradarle. Così, invece di essere smaltiti, i pigmenti restano intrappolati. I ricercatori hanno osservato che, nel tempo, questo accumulo può determinare uno stato di infiammazione persistente, e nei topi ha mostrato un effetto misurabile sulla risposta anticorpale dopo la vaccinazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il tatuaggio non resta sulla pelle. Finisce nei linfonodi, colpisce il sistema immunitario e manda in tilt le nostre difese”: il nuovo studio e il parare dell’esperto