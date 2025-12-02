Il tatuaggio non resta sulla pelle Finisce nei linfonodi colpisce il sistema immunitario e manda in tilt le nostre difese | il nuovo studio e il parare dell’esperto
“Il tatuaggio non resta sulla pelle. Finisce nei linfonodi”. È la conclusione, inquietante, a cui è arrivato l’ Istituto di Ricerca in Biomedicina (IRB) di Bellinzona. Lo studio, realizzato su cavie animali, ha dimostrato che i pigmenti iniettati nel derma migrano lungo i vasi linfatici e si accumulano nei linfonodi, le stazioni chiave del nostro sistema immunitario. Di fatto, le particelle di inchiostro vengono intercettate dai macrofagi – le cellule deputate a “ripulire” i tessuti – che però non riescono a degradarle. Così, invece di essere smaltiti, i pigmenti restano intrappolati. I ricercatori hanno osservato che, nel tempo, questo accumulo può determinare uno stato di infiammazione persistente, e nei topi ha mostrato un effetto misurabile sulla risposta anticorpale dopo la vaccinazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
Quando le parole non bastano, resta un abbraccio. Un ricordo che continua a vivere sulla pelle. #tatuaggio #tattooart #tattooitalia #memorialtattoo #familytattoo #blackandgrey #inked #tattooartist #tattoolife - facebook.com Vai su Facebook
Ecco dove finisce davvero l'inchiostro dei tatuaggi quando lo rimuovi con il laser - Il laser frantuma l'inchiostro e il corpo lo smaltisce da solo: il viaggio sorprendente delle particelle fino... Segnala tech.everyeye.it