Cibo coperte e sorrisi per i senzatetto | al Lazzaretto batte il cuore della parrocchia ortodossa

Ogni domenica, presso la parrocchia ortodossa dei Santi Nicola e Ambrogio al Lazzaretto a Milano, volontari si dedicano ad offrire cibo, coperte e conforto ai senzatetto. Un gesto di solidarietà che coinvolge la comunità nel rispetto della dignità di chi vive in difficoltà, creando un punto di riferimento stabile e solidale nel quartiere.

Milano, 19 gennaio 2026 – Ogni domenica si trovano lì, nella parrocchia ortodossa dei Santi Nicola e Ambrogio al Lazzaretto: cucinano insieme, preparano panini e frutta. Alle 20 partono in missione per consegnare cibo e coperte ai senzatetto insieme ai City Angels. In punta di piedi. Sono i volontari della Metropolia di Aquilea, una delle nove chiese ortodosse di Milano. Cibo e coperte per i senzatetto: il cuore di Milano A guidarli monsignor Avondios Bica: “Siamo in strada da anni, senza dire niente a nessuno. Però la strada è pericolosa: il disagio della sofferenza delle persone è grande. Così due anni fa abbiamo deciso di creare una collaborazione con i City Angels, soprattutto nel periodo di emergenza freddo”, spiega monsignor Avondios Bica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

