In prima linea per i più fragili | Noi in strada con i senzatetto Doniamo cibo coperte sorrisi

Ogni domenica, presso la parrocchia ortodossa dei Santi Nicola e Ambrogio al Lazzaretto, Andrea Fasani e il suo gruppo si dedicano a sostenere i senzatetto, preparando pasti caldi, panini e distribuendo coperte e sorrisi. Un gesto semplice ma importante per aiutare chi si trova in difficoltà, dimostrando attenzione e solidarietà verso le persone più fragili della comunità.

e Andrea Fasani Ogni domenica si trovano lì, nella parrocchia ortodossa dei Santi Nicola e Ambrogio al Lazzaretto: cucinano insieme, preparano panini e frutta. Alle 20 partono in missione per consegnare cibo e coperte ai senzatetto insieme ai City Angels. In punta di piedi. Sono i volontari della Metropolia di Aquilea, una delle nove chiese ortodosse di Milano. A guidarli monsignor Avondios Bica: "Siamo in strada da anni, senza dire niente a nessuno. Però la strada è pericolosa: il disagio della sofferenza delle persone è grande. Così due anni fa abbiamo deciso di creare una collaborazione con i City Angels, soprattutto nel periodo di emergenza freddo", spiega monsignor Avondios Bica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

