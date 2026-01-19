Ogni domenica, presso la parrocchia ortodossa dei Santi Nicola e Ambrogio al Lazzaretto, Andrea Fasani e il suo gruppo si dedicano a sostenere i senzatetto, preparando pasti caldi, panini e distribuendo coperte e sorrisi. Un gesto semplice ma importante per aiutare chi si trova in difficoltà, dimostrando attenzione e solidarietà verso le persone più fragili della comunità.

e Andrea Fasani Ogni domenica si trovano lì, nella parrocchia ortodossa dei Santi Nicola e Ambrogio al Lazzaretto: cucinano insieme, preparano panini e frutta. Alle 20 partono in missione per consegnare cibo e coperte ai senzatetto insieme ai City Angels. In punta di piedi. Sono i volontari della Metropolia di Aquilea, una delle nove chiese ortodosse di Milano. A guidarli monsignor Avondios Bica: "Siamo in strada da anni, senza dire niente a nessuno. Però la strada è pericolosa: il disagio della sofferenza delle persone è grande. Così due anni fa abbiamo deciso di creare una collaborazione con i City Angels, soprattutto nel periodo di emergenza freddo", spiega monsignor Avondios Bica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In prima linea per i più fragili: "Noi, in strada con i senzatetto. Doniamo cibo, coperte, sorrisi"

Leggi anche: Un tetto sicuro, riscaldamento, coperte, vestiti caldi, cibo e medicine: migliaia di famiglie stanno affrontando temperature gelide senza ciò che per noi è scontato

Martina Colombari e Billy Costacurta in strada a Capodanno per aiutare i senzatetto: «Con noi c'era anche Achille. Nostro figlio era felice»

Martina Colombari e Billy Costacurta hanno scelto di trascorrere il Capodanno in strada, dedicando la serata ad aiutare i senzatetto. Accompagnati dal loro figlio Achille, hanno condiviso un momento di solidarietà e semplicità, dimostrando attenzione verso le persone in difficoltà. Questa scelta ha rappresentato un modo diverso di vivere la notte più lunga dell’anno, lontano dai tradizionali festeggiamenti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

“E.R. – Medici in prima linea”, la mitica serie, a febbraio su Netflix - A partire dal 10 febbraio si aggiungeranno al catalogo italiano tutte e 15 le stagioni della serie medical ... sorrisi.com

Beatrice Tschanz, che fu in prima linea nel sostegno alle famiglie dopo la tragedia aerea di Halifax, fa il paragone con l'aiuto offerto alle famiglie delle vittime nel 1998 facebook

Forza Italia è da sempre in prima linea per difendere il diritto alla democrazia e alla libertà. x.com