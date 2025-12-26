Giubileo si chiude la Porta Santa della Basilica di San Giovanni in Laterano | tutte le informazioni

La Porta Santa della basilica di San Giovanni in Laterano sarà la seconda a essere chiusa, dopo quella di Santa Maria Maggiore. Il rito avrà luogo sabato 27 dicembre alle 11 e sarà presieduto dal cardinale Baldo Reina, vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma; seguirà la. 🔗 Leggi su Romatoday.it

