Giubileo si chiude la Porta Santa della Basilica di San Giovanni in Laterano | tutte le informazioni
La Porta Santa della basilica di San Giovanni in Laterano sarà la seconda a essere chiusa, dopo quella di Santa Maria Maggiore. Il rito avrà luogo sabato 27 dicembre alle 11 e sarà presieduto dal cardinale Baldo Reina, vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma; seguirà la. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Holy Door for Jubilee year 2025 || Basilica St. John Lateran
