Unione commercio in crescita Associati a quota 3.300 e aiuti ai negozi di vicinato

Olimpiadi, naturalmente, con la marcia di avvicinamento all'evento mondiale e le ricadute per il territorio, ma anche stagione dello sci ai blocchi di partenza, l'affanno del commercio al dettaglio, le novità nell'ambito dei servizi alle imprese e un commosso ricordo di Lara Rovaris, presidente dell'Associazione "Bellezza&Benessere" e imprenditrice di rara sensibilità spentasi a soli 56 anni. Numerosi i temi affrontati nel corso del Consiglio generale dell' Unione Commercio e Turismo riunitosi lunedì sotto la presidenza di Loretta Credaro, nella sede centrale di via del Vecchio Macello. Un lunedì di neve anche nel capoluogo, la stessa che ha imbiancato tutti i comprensori sciistici pronti ad aprire le danze.

