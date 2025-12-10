Torna la Notte Rossa di Arci Toscana il grande evento diffuso che unisce tutti i circoli della regione

La Notte Rossa di Arci Toscana torna con un evento diffuso che coinvolge tutto il territorio regionale. Con oltre 300 iniziative, l'evento celebra la ricchezza culturale e sociale dei circoli e dei comitati dell'Arci, offrendo un'occasione unica di confronto, musica, arte e convivialità in tutta la Toscana.

Saranno più di 300 gli eventi inseriti nell'ambito della Notte Rossa di Arci Toscana, l'evento identitario che raccoglie ogni anno la moltitudine di eventi realizzati dai circoli Arci e comitati della Toscana. Fermo restando il carattere generalista della tipologia degli eventi, quest'anno Arci.

