Chi è Francesco Maestrelli | gigante italiano con un soprannome speciale

Francesco Maestrelli è un giovane tennista italiano che sta emergendo nel panorama internazionale. Dopo aver mostrato il suo talento agli Australian Open, si prepara a sfidare grandi nomi come Novak Djokovic. Con un percorso di crescita costante, rappresenta una nuova speranza per il tennis italiano, arricchendo un panorama già ricco di talenti e campioni affermati.

Francesco Maestrelli ha stupito tutti agli Australian Open e si prepara ad affrontare Djokovic: tutto sul tennista italiano Una nuova stella si affaccia sul panorama tennistico italiano, già florido di talenti e campioni già affermati, come mai nella sua storia. Si tratta di Francesco Maestrelli, pisano classe 2002, che in Australia ha scritto una nuova pagina scintillante nell’almanacco delle racchette italiane. Almeno per quanto gli riguarda. Dopo una maratona da cinque set e più di tre ore di gioco, è riuscito a battere Atmane e affronterà Novak Djokovic al secondo turno. Un’impresa proibitiva, ma anche solo esserci stavolta è un successo.🔗 Leggi su Sportface.it

Francesco Maestrelli, esordio da sogno agli Australian Open: chi è il tennista italianoFrancesco Maestrelli ha fatto il suo debutto agli Australian Open 2026, il primo grande torneo del nuovo anno.

Australian Open, chi è Francesco Maestrelli: l’azzurro qualificato (per la prima volta) in uno SlamFrancesco Maestrelli, giovane talento italiano, ha conquistato per la prima volta la qualificazione al tabellone principale degli Australian Open 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

FAVOLA A MELBOURNE! Francesco Maestrelli piega Atmane dopo una maratona nel suo debutto Slam e avanza agli Australian Open - Continua il momento d'oro di Francesco Maestrelli agli Australian Open 2026 di tennis: l'azzurro, dopo aver superato le qualificazioni ed essersi preso ... oasport.it