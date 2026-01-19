Francesco Maestrelli esordio da sogno agli Australian Open | chi è il tennista italiano

Francesco Maestrelli ha fatto il suo debutto agli Australian Open 2026, il primo grande torneo del nuovo anno. Classe 2004, il giovane tennista italiano si è presentato con una prestazione solida, segnando l’ingresso ufficiale nel circuito dei major. Questa partecipazione rappresenta un passo importante nella sua carriera e testimonia il crescente talento del tennis italiano.

L'Italia del tennis ha trovato un nuovo beniamino. Agli Australian Open 2026, primo Slam che apre la stagione 2026 del circuito, brilla la stella di Francesco Maestrelli, alla sua prima apparizione in un torneo major in carriera. L'azzurro, nato a Pisa nel 2002 e approdato nel main draw grazie al successo nelle qualificazioni contro Dusan Lajovic, ha eliminato al primo turno il francese Terence Atmane, 64esimo del mondo, in cinque set dopo una battaglia di quasi tre ore e mezza con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-7, 6-1, 6-1. Ora potrebbe affrontare sulla Rod Laver Arena Novak Djokovic, che ha sollevato il trofeo per 10 volte in carriera, l'ultima nel 2023.

Francesco Maestrelli, giovane tennista italiano, ha ottenuto un importante risultato agli Australian Open 2026. Dopo aver superato Terence Atmane nel turno di qualificazione, il pisano si è qualificato per il tabellone principale dello Slam australiano, segnando il suo primo successo in un torneo del Grande Slam. Questa performance rappresenta un passo avanti significativo nella sua carriera, con possibilità di affrontare grandi campioni come Novak Djokovic nel prossimo turno.

