Australian Open chi è Francesco Maestrelli | l’azzurro qualificato per la prima volta in uno Slam
Francesco Maestrelli, giovane talento italiano, ha conquistato per la prima volta la qualificazione al tabellone principale degli Australian Open 2026. Questa partecipazione rappresenta un traguardo importante nella sua carriera, permettendogli di competere al più alto livello del tennis internazionale. La sua presenza nel main draw di uno Slam segna un passo significativo nel percorso di crescita del giocatore e un momento di rilievo per il tennis italiano.
Francesco Mestrelli si è qualificato per il tabellone principale del singolare maschile agli Australian Open 2026 e giocherà, per la prima volta, nel main draw di un torneo dello Slam. Ma chi è il tennista pisano? Francesco Maestelli, tennista italiano classe 2002 nato a Pisa, è attualmente il numero 141 del ranking mondiale,
