Australian Open chi è Francesco Maestrelli | l’azzurro qualificato per la prima volta in uno Slam

Francesco Maestrelli, giovane talento italiano, ha conquistato per la prima volta la qualificazione al tabellone principale degli Australian Open 2026. Questa partecipazione rappresenta un traguardo importante nella sua carriera, permettendogli di competere al più alto livello del tennis internazionale. La sua presenza nel main draw di uno Slam segna un passo significativo nel percorso di crescita del giocatore e un momento di rilievo per il tennis italiano.

Sfuma la qualificazione agli Australian Open per Lucia Bronzetti. La tennista riminese, n.106 Wta, è stata eliminata al turno decisivo per entrare in tabellone a Melbourne dall'americana Sloane Stephens (in gara con il ranking protetto) con il punteggio di 6-1, 7 facebook

Australian Open, Sinner si allena con Khachanov. VIDEO #SkySport #SkyTennis x.com

