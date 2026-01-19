Chi è Alessandro Banzato | acciaio le trasferte in Vespa l' amicizia con Peghin l' 11 a memoria del Padova 79-80

Alessandro Banzato, nato nel 1962, è un appassionato tifoso del Padova. La sua prima visita allo stadio risale a quando aveva nove anni, e da allora ha seguito con costanza le trasferte in Vespa, condividendo momenti con amici come Peghin. Ricorda con affetto l’11 a memoria del Padova 79-80, e la sua passione per l’acciaio si intreccia con il suo amore per il calcio e le storie di una vita vissuta a stretto contatto con

«Io sono del 1962 e la prima volta allo stadio è stata a nove anni. Poi da Pilotto in poi andavo allo stadio quando il Padova era in C2. Ricordo lo spareggio con il Trento, le trasferte a Monselice a Mira, insomma le mie radici da tifoso del Padova affondano nella storia.

Il presidente Zaia ha espresso le proprie congratulazioni ad Alessandro Banzato, nuovo azionista di maggioranza del Calcio Padova. In qualità di leader di Acciaierie Venete, Banzato ha recentemente acquisito le quote di Joseph Oughourlian, assumendo un ruolo di rilievo nella gestione della società sportiva. Questo cambiamento rappresenta un passo importante per il futuro del club, con l’obiettivo di rafforzarne la stabilità e la crescita. Cambio al vertice: il Padova passa a Banzato, si chiude l’era Oghourlian

Il Calcio Padova annuncia il cambio di proprietà: Alessandro Banzato, proprietario di Acciaierie Venete, è il nuovo socio di maggioranza. Con l'ingresso all'Euganeo alle 13:49 e l'annuncio ufficial alle 14:15, si conclude l'era di Oghourlian e si avvia una nuova fase per il club. Questo passaggio segna un momento importante per il futuro del Padova, con un nuovo assetto gestionale e strategico.

Alessandro Banzato è il nuovo patron del Calcio Padova. Nella mattina di oggi lunedì 19 gennaio è arrivata la firma che ha sancito il passaggio del pacchetto delle quote di maggioranza del club biancoscudato da Joseph Oughourlian ad Alessandro Banzato,

