Cambio al vertice | il Padova passa a Banzato si chiude l’era Oghourlian
Il Calcio Padova annuncia il cambio di proprietà: Alessandro Banzato, proprietario di Acciaierie Venete, è il nuovo socio di maggioranza. Con l’ingresso all’Euganeo alle 13:49 e l’annuncio ufficial alle 14:15, si conclude l’era di Oghourlian e si avvia una nuova fase per il club. Questo passaggio segna un momento importante per il futuro del Padova, con un nuovo assetto gestionale e strategico.
Lo sbarco all'Euganeo alle 13:49, alle 14:15 inizia l'era del Padova ai padovani. E che padovano: Alessandro Banzato, il proprietario di Acciaierie Venete è il nuovo socio di maggioranza del Calcio Padova.Prima del suo saluto le parole di Peghin ed Oughourlian: «Oggi è una giornata speciale.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
