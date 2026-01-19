Cambio al vertice | il Padova passa a Banzato si chiude l’era Oghourlian

Il Calcio Padova annuncia il cambio di proprietà: Alessandro Banzato, proprietario di Acciaierie Venete, è il nuovo socio di maggioranza. Con l’ingresso all’Euganeo alle 13:49 e l’annuncio ufficial alle 14:15, si conclude l’era di Oghourlian e si avvia una nuova fase per il club. Questo passaggio segna un momento importante per il futuro del Padova, con un nuovo assetto gestionale e strategico.

Cambio al vertice del Corpo: Giovanni Saviano, attualmente a capo degli agenti della Bassa Val Taro e con un passato nella Polizia di Stato, sostituisce Vito Norcia - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.