Check up il modo migliore per fare prevenzione

Il check-up è uno strumento fondamentale per la prevenzione della salute. Attraverso controlli regolari, è possibile individuare eventuali problemi in anticipo e adottare misure correttive tempestive. La prevenzione primaria e secondaria contribuisce a mantenere uno stile di vita sano e a ridurre il rischio di malattie. Programmare controlli periodici è un passo importante per preservare il benessere nel lungo termine.

Il mantenimento dello stato di salute si basa principalmente sulle attività di prevenzione primaria e secondaria. La modifica di determinati stili di vita e il riconoscimento di malattie prima ancora della comparsa dei sintomi riduce al minimo le eventuali conseguenze negative. Un esempio? Circa l’80% dei casi di malattie cardiache e di eventi cerebrovascolari possono essere evitati modificando le proprie abitudini quotidiane. In questo contesto assume un’ importanza rilevante il ruolo della diagnosi precoce, in grado di individuare problematiche prima ancora che si manifestino i sintomi. Le azioni preventive riducono in modo evidente l’impatto sulla salute di diverse patologie, e questo discorso vale anche in riferimento alle persone sane: monitorare periodicamente lo stato di salute è fondamentale per una prevenzione efficace.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Check-up, test continui, farmaci senza regole: quando la prevenzione è eccessiva e porta al “consumismo sanitario”

La corsa ai controlli e ai test continui sta trasformando la prevenzione in un vero e proprio consumismo sanitario. Tra esami ripetuti, test genetici e farmaci senza regole, si rischia di perdere di vista l’obiettivo principale: mantenere uno stile di vita equilibrato e consapevole. Un fenomeno alimentato da influencer e messaggi spesso generici, che può portare a un eccesso di interventi inutili e a un senso di insicurezza continuo.

