Polieri | È il modo migliore per dire addio al nuoto

Alessia Polieri annuncia il suo addio al nuoto con un trionfo: medaglia d’oro ai campionati italiani in corta di Riccione nei 200 farfalla. La nuotatrice imolese, 31 anni, conclude la carriera con un risultato che testimonia la sua determinazione e passione, lasciando un ricordo indelebile nel mondo del nuoto italiano.

Imola, 14 dicembre 2025 – Un addio da vincitrice. Alessia Polieri saluta il mondo del nuoto e lo fa con una splendida medaglia d’oro, quella del titolo italiano nei 200 farfalla conquistata di forza ai campionati italiani in corta a Riccione dove la 31enne imolese ha sfoderato le sue ultime bracciate. Alessia Polieri, ci lascia con questa sorpresa. “Le persone a me più importanti lo sapevano. Poi è vero che non si è mai pronti e ancora non ho metabolizzato il tutto, ma penso di avere chiuso nel migliore dei modi, vincendo quella che è la mia gara, anche se il mio primo titolo italiano è arrivato nei 400 misti”. Sport.quotidiano.net

