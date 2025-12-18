Check-up test continui farmaci senza regole | quando la prevenzione è eccessiva e porta al consumismo sanitario

La corsa ai controlli e ai test continui sta trasformando la prevenzione in un vero e proprio consumismo sanitario. Tra esami ripetuti, test genetici e farmaci senza regole, si rischia di perdere di vista l’obiettivo principale: mantenere uno stile di vita equilibrato e consapevole. Un fenomeno alimentato da influencer e messaggi spesso generici, che può portare a un eccesso di interventi inutili e a un senso di insicurezza continuo.

© Ilfattoquotidiano.it - Check-up, test continui, farmaci senza regole: quando la prevenzione è eccessiva e porta al "consumismo sanitario" Esami a ripetizione, check-up continui, test genetici, integratori e farmaci a go-go. Oggi è diffusissima la convinzione – alimentata da influencer e persone note che invitano genericamente a "fare la prevenzione" – che sommando controlli a controlli si possa evitare qualunque malattia. Specie avendo soldi da spendere. La realtà, invece, è del tutto diversa e la spiega il medico e giornalista Roberta Villa nel libro "Cattiva prevenzione. I pericoli del consumismo sanitario" (Chiare Lettere). La cattiva prevenzione consiste in pratiche dubbie, inefficaci o addirittura pericolose, offerte ai cittadini sfruttandone la paura di ammalarsi.

