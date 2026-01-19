Checco Zalone record al cinema | oltre 70 milioni per Buen Camino

Checco Zalone ha raggiunto un nuovo traguardo al cinema con il suo film

Grande successo al cinema per Checco Zalone che con Buen Camino, commedia diretta da Gennaro Nunziante, distribuita da Medusa Film e prodotta da Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con MZL, ha registrato un nuovo record. La pellicola con oltre 70 milioni di euro di incasso diventa il film con il maggiore incasso di sempre al box office nazionale. RECORD AL CINEMA – In 24 giorni da quando ha debuttato nelle sale, il film di Zalone ha incassato 68.823.069 di euro, ha superato i 68.600.000 euro di Avatar. “La commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, raggiunge un traguardo senza precedenti nella storia del cinema italiano”, si legge nella nota.🔗 Leggi su Dailynews24.it

La commedia "Buen Camino", con Checco Zalone e diretta da Gennaro Nunziante, ha ottenuto un grande successo al botteghino, incassando oltre 68 milioni di euro in soli 24 giorni.

