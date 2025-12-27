Al cinema solo per Checco Zalone | ‘Buen Camino’ monopolizza il mercato con oltre il 70% degli incassi

Roma, 27 dicembre 2025 - Il 'Buen Camino' di Checco Zalone sbanca il botteghino anche a Santo Stefano, facendo registrare numeri da capogiro, anche rispetto al record storico dell'esordio nel giorno di Natale. Il 26 dicembre 'Buen Camino' ha incassato altri 7.918.273 euro, secondo quanto comunica sui social Cinetel. Il dato di Santo Stefano, sommato ai 5.614.751 euro di Natale, porta l'incasso del film a oltre 13,5 milioni di euro in soli due giorni. Ma il dato ancor più impressionante è il numero di presenze: se a Natale erano stati circa 680.535 gli italiani che erano andati al cinema per vedere il film di Zalone, ieri il numero di presenze ha sfiorato il milione (sono state 973. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

