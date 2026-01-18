Checco Zalone batte ogni record | Buen Camino incassa oltre 68 milioni in 24 giorni

La commedia “Buen Camino”, con Checco Zalone e diretta da Gennaro Nunziante, ha ottenuto un grande successo al botteghino, incassando oltre 68 milioni di euro in soli 24 giorni. Distribuita da Medusa Film e prodotta da Indiana Production, questa pellicola si distingue come uno dei più grandi successi del cinema italiano recente, entrando di diritto nella storia del settore.

La commedia “ Buen Camino ”, con Checco Zalone e diretta da Gennaro Nunziante, distribuita da Medusa Film e prodotta da Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con MZL, entra nella storia del cinema italiano. In soli 24 giorni di programmazione, il film ha incassato 68.823.069 euro, con 8.562.320 spettatori in sala, superando il precedente record detenuto da Avatar (68.600.000 euro). Grazie a questo risultato, “Buen Camino” diventa ufficialmente il film con il maggiore incasso di sempre al box office nazionale, consolidando ancora una volta il successo di Checco Zalone nel panorama cinematografico italiano. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Checco Zalone batte ogni record: Buen Camino incassa oltre 68 milioni in 24 giorni Checco Zalone, record storico: con oltre 68,8 milioni Buen Camino batte Avatar. È il maggior incasso di sempre

Checco Zalone ha stabilito un nuovo record di incassi in Italia, con oltre 68,8 milioni di euro raccolti da Leggi anche: Buen Camino, il film di Checco Zalone da record: oltre 13,5 milioni in due giorni La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. 'Buen Camino', il successo tra i baresi del film di Checco Zalone: Ma ora cambi passo Con un record ha iniziato e con un altro ha chiuso in bellezza. Checco Zalone entra nella storia del cinema italiano: Buen Camino, la commedia diretta da Gennaro Nunziante e distribuita da Medusa Film, coprodotta con Indiana Production, ha toccato quota 6 - facebook.com facebook Record assoluto per Checco Zalone, "Buen Camino" il maggior incasso di sempre in Italia #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.