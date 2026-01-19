Checco Zalone si conferma come una figura rilevante nel panorama cinematografico italiano. La sua comicità, apprezzata da un pubblico fedele, si distingue per uno stile semplice e diretto, spesso rivolto agli italiani più autentici. Con una carriera caratterizzata da film che riflettono la cultura popolare, Zalone continua a rappresentare un punto di riferimento nel cinema nazionale, consolidando il suo ruolo di protagonista nel settore.

Piacerà, come ha detto lui, «soltanto all’italiano terra terra oppure a De Gregori, perché è al pubblico di mezzo che sto sulle palle.». Fatto è che Checco Zalone è entrato a buon diritto nella storia e anche nella gloria del cinema italiano: nel weekend che si è chiuso ieri sera ha fatto bingo con Buen camino. La matematica non è un’opinione, quindi il risultato al box office del suo ultimo film ha fatto faville: con 68.823.069 euro certificati in soli 24 giorni di programmazione e l’incredibile cifra di 8.562.320 italiani che hanno pagato il biglietto, Buen Camino ha sorpassato il precedente record detenuto da Avatar (68. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Checco Zalone è il nuovo Re del cinema italiano

I dati del mercato cinematografico 2025: Checco Zalone e il cinema italiano salvano l'anno

I dati del mercato cinematografico 2025 evidenziano una ripresa significativa per il settore, con particolare attenzione al cinema italiano. Durante l'incontro organizzato da Cinetel, Mario Lorini di ANEC ha sottolineato come il contributo di figure come Checco Zalone abbia contribuito a rafforzare il comparto, confermando il ruolo fondamentale delle sale come patrimonio culturale e sociale del Paese.

Leggi anche: Esce il nuovo film di Checco Zalone, panico tra i radical chic. Ma il cinema italiano regge anche grazie a lui

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Checco Zalone batte Avatar e festeggia sul Pollino - L’attore pugliese ha scelto la Basilicata per godersi lo straordinario successo del suo "Buen camino" e trascorrere un fine settimana sulla neve ... rainews.it