Esce il nuovo film di Checco Zalone panico tra i radical chic Ma il cinema italiano regge anche grazie a lui

Si intitola "Buen camino" ma per i cinematografari italiani va letto come "manna nel deserto": è il nuovo film di Checco Zalone, in uscita a Natale, ultima ancora di salvezza per un cinema italiano sempre più agonizzante. Il film diretto da Gennaro Nuziante, il regista con cui Zalone ha firmato i successi più importanti della sua carriera, sarà distribuito da Medusa Film in addirittura mille sale. "E' inutile essere ipocriti. ci aspettiamo di fare i soldi – ha commentato il comico in conferenza stampa – anche i possibili futuri incassi di questo film possono far bene a tutto il comparto". Ci sono "grandi aspettative anche per i dati arrivati sulle prevendite e questo James, come si chiama, Camerun – scherza – dovrebbe svegliarsi il 26 e chiedersi ' ma ma chi cazz.

Checco Zalone: «Non mi censuro, sono scorretto ma intelligente. Buen Camino film sulla famiglia, spero faccia soldi» - Comincia sul lettino di un urologo e finisce lungo il Cammino di Santiago di Compostela, in Spagna, tra pellegrini in marcia e Ferrari rombanti, tori scatenati e ostelli fatiscenti, ragazzine ... ilmessaggero.it

Buen Camino, Checco Zalone moscio verso Santiago. Battute su lager e Gaza, ma la minestra è riscaldata - Il nuovo film di Checco Zalone e Gennaro Nunziante ripete vecchie formule tra battute su Gaza e lager che non convincono ... ilfattoquotidiano.it

